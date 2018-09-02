2018-09-02T07:55:35+03:00
Политика

Опубликованы планы США по уничтожению СССР

Соединенные Штаты рассматривали возможность ядерного удара по военным, промышленным и обычным советским объектам
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В США в 1962 году серьезно обсуждали ядерный удар по СССРВ США в 1962 году серьезно обсуждали ядерный удар по СССРФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В 60-е годы прошлого века в США серьезно рассматривали возможность ядерного удара по Советскому Союзу и Китаю. Планы ядерной войны США во время правления Линдона Джонсона включали в себя вариант ответного удара по ядерным, обычным военным и городским промышленным объектам с целью вывода Советского Союза "из категории крупной промышленной державы" и уничтожения его как " жизнеспособного "общества.

Эти рассекреченные документы были опубликованы на сайте некоммерческой организации "Архив национальной безопасности". Они посвящены обзору Объединенного штаба по руководству Единого интегрированного оперативного плана (SIOP) в июне 1964 года.

В бумагах говорится о необходимости уничтожения 70% промышленного потенциала СССР. При этом допускалась возможность массовой гибели гражданского населения. США в 1961 году предполагали, что их план может грозить гибелью примерно 71% населения СССР.

Более того, Объединенный комитет начальников штабов США рассматривал уничтожение населения - как главный критерий победы над Советским Союзом.

Такие планы американское правительство обсуждало, основываясь на предположени, что Советы готовят неожиданное нападение на Штаты, а также из опасения, что не смогут сдержать натиск. Поэтому Пентагон прорабатывал все возможные условия, в которых может начаться ядерная война.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Москве 2 сентября: Переменная облачность, без осадков
Черные ящики загоревшегося в Сочи самолета UTair отправлены в Москву
Путин рассказал, какие профессии будут востребованы в будущем
СМИ рассказали о попытках ФБР завербовать Дерипаску
Боно потерял голос на концерте в Берлине
Билл Клинтон бессовестно пялился на Ариану Гранде на похоронах Ареты Франклин
Во время беспорядков в Хемнице полиция города задержала около 300 человек
Сирия опровергает сообщения об израильском ракетном ударе
Порошенко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Несколько взрывов прогремело у авиабазы под Дамаском
В Дании арестовали российское судно Novaya Zemlya с 19 россиянами на борту
В Москве на время прощания с Кобзоном частично перекроют движение
Порошенко на церемонии прощания назвал Маккейна настоящим героем Украины
Япония подняла в воздух истребители для сопровождения самолетов ВКС России