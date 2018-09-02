Опубликованы планы США по уничтожению СССР

СЕГОДНЯ 07:52 2018-09-02T07:55:35+03:00

В США в 1962 году серьезно обсуждали ядерный удар по СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В 60-е годы прошлого века в США серьезно рассматривали возможность ядерного удара по Советскому Союзу и Китаю. Планы ядерной войны США во время правления Линдона Джонсона включали в себя вариант ответного удара по ядерным, обычным военным и городским промышленным объектам с целью вывода Советского Союза "из категории крупной промышленной державы" и уничтожения его как " жизнеспособного "общества.

Эти рассекреченные документы были опубликованы на сайте некоммерческой организации "Архив национальной безопасности". Они посвящены обзору Объединенного штаба по руководству Единого интегрированного оперативного плана (SIOP) в июне 1964 года.

В бумагах говорится о необходимости уничтожения 70% промышленного потенциала СССР. При этом допускалась возможность массовой гибели гражданского населения. США в 1961 году предполагали, что их план может грозить гибелью примерно 71% населения СССР.

Более того, Объединенный комитет начальников штабов США рассматривал уничтожение населения - как главный критерий победы над Советским Союзом.

Такие планы американское правительство обсуждало, основываясь на предположени, что Советы готовят неожиданное нападение на Штаты, а также из опасения, что не смогут сдержать натиск. Поэтому Пентагон прорабатывал все возможные условия, в которых может начаться ядерная война.