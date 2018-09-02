2018-09-02T11:04:54+03:00
В мире

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Западного Нила в странах ЕС и в Израиле

Большинство случаев заболевания зафиксировано в Сербии, Италии, Греции, Венгрии и Румынии
Денис СУХОВ
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Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Западного Нила в странах ЕС и в ИзраилеРоспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Западного Нила в странах ЕС и в ИзраилеФото: Архив "КП"
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С начала 2018 года в Европе зафиксировано 400 случаев острого вирусного заболевания - лихорадки Западного Нила. При этом 27 из них имели летальный исход, предупреждает Роспотребнадзор со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Большинство случаев заболевания зафиксировано в Сербии, Италии, Греции, Венгрии и Румынии.

«В число стран, где произошло наибольшее количество заболеваний, входят: Сербия — 126 случаев, Италия — 123 случая, Греция — 75 случаев, Венгрия — 39 случаев, Румыния — 31 случай», - говорится в сообщении ведомства.

В то же время в Великобритании, по данным ВОЗ, причиной заражения стали укусы инфицированных комаров за пределами страны.

В Израиле зафиксировали 68 случаев заражения лихорадкой Западного Нила, два из которых оказались смертельными. Ведомство призывает россиян учитывать эти данные при планировании поездок.

Подчеркивается, что раняя вспышка ЛЗН в 2018 году обусловлена аномально высокими температурами и обильными осадками, которые спровоцировали увеличение популяции переносчиков заболевания — комаров.

Симптомами лихорадки Западного Нила являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Кроме того, есть риск осложнений в центральной нервной системе, в том числе энцефалита, менингита или паралича. В случае отсутствия своевременной медицинской помощи возможен летальный исход.

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