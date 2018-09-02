Мэй назвала идею о повторном референдуме по Brexit отвратительной

СЕГОДНЯ 12:27 2018-09-02T12:27:37+03:00

Премьер королевства подчеркнула, что намерена до конца следовать плану действующего правительства по выходу Великобритании из Евросоюза

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не пойдет на компромиссы касательно выхода страны из ЕС, если они не отвечают «национальным интересам» Соединенного королевства.

Об этом политик заявила в своей статье для The Sunday Telegraph, подчеркнув, что намерена до конца следовать плану действующего правительства по Brexit.

Премьер также отметила, что не допустит проведения еще одного референдума по Brexit, на этот раз по условиям выхода Великобритании из сообщества.

«Это будет отвратительное предательство нашей демократии», - считает Мэй.

Ожидается, что Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. Перед этим Лондон и Брюссель должны согласовать и подписать соответствующее соглашение, проект которого британские власти представили в июле этого года.

«Мы хотим выйти с выгодным соглашением, и мы уверены, что можем его достичь. Но, конечно, нужно провести еще много переговоров», - написала Мэй.

План действующего правительства предполагает, что после выхода из Евросоюза, королевство сохранит единый рынок и таможенный союз с Евросоюзом, признает юрисдикцию Суда ЕС на своей территории и будет следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в торговой сфере.

Британские евроскептики подвергли документ, который пресса называет Соглашением в Чекерсе, жесткой критике. С их точки зрения такой выход Великобритании из ЕС мало что поменяет, поэтому необходимо настоять на более жестком разрыве с Брюсселем или покинуть сообщество вообще без согласования с европейскими властями.

Ранее из-за несогласия со слишком «мягкими» условиями выхода из ЕС правительство Мэй покинули глава МИД Борис Джонсон и министр по Brexit Дэвид Дэвис.

Кроме того, в Британии набирает обороты кампания «Голос народа» (The People's Vote) с участием некоторых членов парламента, призывающая к проведению второго референдума по условиям Brexit.