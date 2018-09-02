2018-09-02T17:47:51+03:00
Иосиф Кобзон

Похороны Иосифа Кобзона прошли на Востряковском кладбище в Москве

В конце церемонии похорон Иосифа Кобзона оркестр исполнил «Песню о далекой родине» из «Семнадцати мгновений весны» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Иосиф Кобзон скончался 30 августа после продолжительной болезниИосиф Кобзон скончался 30 августа после продолжительной болезниФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В воскресенье, 2 сентября, в Москве прошли похороны Иосифа Кобзона. Певца похоронили рядом с матерью в иудейской части Востряковского кладбища.

После того как сын народного артиста СССР Андрей Кобзон прочел иудейскую поминальную молитву «Кадиш», родные, близкие и коллеги попрощались с Иосифом Давыдовичем, проводив его в последний путь.

Стоит отметить, что народный артист СССР был погребен под звуки российского гимна и залпы почетного караула. А в конце церемонии оркестр исполнил «Песню о далекой родине» из фильма «Семнадцать мгновений весны».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Иосиф Кобзон скончался 30 августа. Певец умер в возрасте 80 лет после продолжительной болезни: он на протяжении 15-ти лет мужественно боролся с онкологическим заболеванием.

А в воскресенье, 2 сентября, в концертном зале имени Чайковского состоялась церемония прощания с Кобзоном, после чего артист был похоронен.

СМОТРИТЕ ФОТОГАЛЕРЕЮ

Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского

Россия простилась с Иосифом Кобзоном.Алиса ТИТКО

Еще больше материалов по теме: «Иосиф Кобзон, досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков заявил, что Путин уже готовится к переговорам на полях ВЭФ
Ученые назвали самые пьющие страны в мире
Песков рассказал, что Путин почти каждый день проплывает километр
Песков заявил, что последствия убийства главы ДНР Захарченко неизбежны
Прощание с Иосифом Кобзоном завершилось аплодисментами
ЛНР: Возле линии соприкосновения усилилась активность снайперов и диверсионных групп ВСУ
Наташа Королева оспорила запрет на въезд на Украину в ЕСПЧ
Денис Черышев забил первый мяч за "Валенсию". Его команда сыграла вничью 2:2
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности на 3 сентября
Число пострадавших в беспорядках в Хемнице возросло до 18 человек
Туристов оштрафовали на 900 евро за украденные с пляжей Сардинии камни
Эрдоган призвал покончить с доминированием доллара в международной торговле
Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили нефтяников с профессиональным праздников
Проститься с Захарченко пришли более 120 тысяч жителей Донецка
Алла Пугачева приехала на церемонию прощания с Иосифом Кобзоном
Минобороны Украины пожаловалось на ночные атаки «российских пранкеров»
Ким Чен Ын выразил соболезнования семье Иосифа Кобзона
«Отвратительное предательство»: Мэй исключила возможность второго референдума по Brexit
Владимир Путин поздравил президента Вьетнама с 73-годовщиной независимости страны
В Московском зоопарке продлевают летний режим работы
Владимир Путин посетил церемонию прощания с Иосифом Кобзоном в Москве
Дмитрий Медведев посетил церемонию прощания с Иосифом Кобзоном
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Западного Нила в странах ЕС и в Израиле
Эрдоган: Турция не станет спрашивать разрешения на покупку российских ЗРС С-400
Тысячи жителей Донецка пришли проститься с Александром Захарченко