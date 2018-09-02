Похороны Иосифа Кобзона прошли на Востряковском кладбище в Москве

СЕГОДНЯ 17:47 2018-09-02T17:47:51+03:00

В конце церемонии похорон Иосифа Кобзона оркестр исполнил «Песню о далекой родине» из «Семнадцати мгновений весны» [видео]

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В воскресенье, 2 сентября, в Москве прошли похороны Иосифа Кобзона. Певца похоронили рядом с матерью в иудейской части Востряковского кладбища.

После того как сын народного артиста СССР Андрей Кобзон прочел иудейскую поминальную молитву «Кадиш», родные, близкие и коллеги попрощались с Иосифом Давыдовичем, проводив его в последний путь.

Стоит отметить, что народный артист СССР был погребен под звуки российского гимна и залпы почетного караула. А в конце церемонии оркестр исполнил «Песню о далекой родине» из фильма «Семнадцать мгновений весны».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Иосиф Кобзон скончался 30 августа. Певец умер в возрасте 80 лет после продолжительной болезни: он на протяжении 15-ти лет мужественно боролся с онкологическим заболеванием.

А в воскресенье, 2 сентября, в концертном зале имени Чайковского состоялась церемония прощания с Кобзоном, после чего артист был похоронен.

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Прощание с Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского