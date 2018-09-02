2018-09-02T18:30:23+03:00
Спорт

"Динамо" победило "Оренбург" 2:0 в чемпионате России по футболу

Голы забили Марков и Луценко
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Динамо" сокрушило "Оренбург"."Динамо" сокрушило "Оренбург".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В подмосковных Химках на стадионе "Арена Химки" завершился матч 6 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Динамо" принимало на своем поле "Оренбург" и добилось важной для себя победы над одним из открытий старта сезона. "Бело-голубые" одержали победу со счетом 2:0.

Первая половина матча завершилась вничью 0:0. И голы зрители увидели после перерыва. На 63-й минуте после паса Панченко счет открыл форвард Евгений Марков. Ну а в добавленное время на 94-й минуте матча Евгений Луценко, убежав от защитников "Оренбурга", забил второй мяч и поставил точку в этой игре.

Благодаря этой победе "Динамо", набрав 9 очков, поднялось делит 6-7 места в таблице. А "Оренбург" остался при 10 баллах и пока что пятый в турнирной таблице Премьер-Лиги.

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