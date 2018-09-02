2018-09-02T20:34:58+03:00
В мире

Житель Грузии попытался пронести девушку в Турцию в чемодане

Гражданка Узбекистана надеялась пройти таможню нелегально, так как ранее ей был запрещен въезд в республику
Дарья ИВАШКИНА
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Житель Грузии попытался пронести девушку в Турцию в чемоданеЖитель Грузии попытался пронести девушку в Турцию в чемоданеФото: REUTERS
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В воскресенье, 2 сентября, турецкие пограничники задержали 24-летнего грузина, который пытался пронести на территорию республики девушку в чемодане. Инцидент произошел на таможенно-пропускном пункте «Сарпи».

Как стало известно, мужчина вызвал подозрения у пограничников, так как проходил таможенный и паспортный контроль с большим черным чемоданом. В результате стражи границы попросили гражданина Грузии показать, что он везет с собой. Так выяснилось, что в чемодане сидела 27-летняя девушка из Узбекистана, которой ранее был запрещен въезд в Турцию.

В итоге путешественник и его спутница были задержаны. Более того, против них уже возбудили уголовное дело.

Кстати, отметим, это далеко не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году пара из Грузии попыталась нелегально провезти на территорию Турции свою знакомую, «выделив» ей место в чемодане.

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