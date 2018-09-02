В Эстонии установили памятник солдатам СС

СЕГОДНЯ 22:20 2018-09-02T22:20:56+03:00

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В воскресенье, 2 сентября, в расположенном на западе Эстонии поселке Лихула вновь установили памятник солдатам СС. Монумент, напоминающий надгробную плиту с изображением солдата в форме СС с автоматом в руках и эмблемой 20-й эстонской дивизии СС, является копией памятника, который по распоряжению правительства страны был демонтирован в 2004 году.

Установка памятного знака прошла в рамках митинга, приуроченного к 14-й годовщине демонтажа основного памятника эстонским эсэсовцам. Стоит отметить, что в акции приняли участие около 200 человек, среди которых были молодежь и ветераны дивизии СС.

Митинг сопровождался стычками с сотрудниками полиции, передает «Интерфакс»

СПРАВКА «КП»

Изначально памятник эстонским солдатам СС был установлен в городе Пярну. Монумент появился там в 2002 году и вызвал волну протестов среди местного населения. В итоге камень привезли в поселок Лихула и поставили на местном кладбище. Однако реакция на это событие международной общественности вынудила вмешаться в ситуацию власти Эстонии, которые вскоре постановили убрать памятник.