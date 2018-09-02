Тереза Мэй отказалась идти на противоречивые уступки по Brexit

2 Сент. 23:52 2018-09-02T23:53:06+03:00

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не пойдет ни на какие противоречащие интересам Лондона уступки по плану реализации Brexit. Политик пообещала, что будет до конца следовать плану действующего правительства касательно выхода страны из ЕС.

«Меня не подтолкнут к тому, чтобы я пошла на компромиссы по предложениям Чекерса, которые не будут отвечать нашим национальным интересам», - говорится в статье британского премьера для The Sunday Telegraph. Стоит отметить, что речь идет о предложениях Соединенного Королевства к ЕС, озвученных 6 июля в загородной резиденции британского премьера Чекерс.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по итогам состоявшейся в июле встречи в Чекерсе британское правительство приняло план по Brexit, определяющий принципы будущих отношений между Евросоюзом и Великобританией. Причем евроскептики раскритиковали этот документ, предполагающий некоторое смягчение позиции Лондона по условиям выхода из ЕС.