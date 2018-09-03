Джеймса Бонда решили убить

СЕГОДНЯ 00:51 2018-09-03T00:51:58+03:00

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В американских СМИ появилась тревожная информация, что следующая часть франшизы, которая будет называться "Бонд 25", может получить неожиданную концовку. Актер Дэниел Крэйг и продюсер Барбара Брокколи приняли нелегкое решение убить Джеймса Бонда в будущем фильме. Об этом, в частности, сообщает The Sun.

Крейг и его единомышленники полагают, что такой сценарный поворот даст франшизе второе дыхание. Однако не все согласны с группой "потенциальных убийц". Например, из-за несогласия с сюжетом над лентой отказался работать режиссер Дэнни Бойл.

Бойл для Бонда хотел совсем другой судьбы. Агент 007 снова ("Из России с любовью", 1963 год), как во времена холодной войны, должен был сосредоточиться на политической напряженности с Россией. И победить коварных русских.

В 25-м фильме про Бонда, который планировали выпустить на экраны в конце 2019 года, Джеймс Бонд снова столкнулся бы с отрицательным героем из России.

Кстати, противостоять Дэниелу Крейгу должен был российский актер.

Теперь сюжет, как и судьба всего фильма под большим вопросом.