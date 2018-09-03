2018-09-03T02:13:14+03:00
Политика

Украина обвинила Россию в намеренном создании очередей на границе с Крымом

Об этом заявили в Азово-Черноморском управлении Госпогранслужбы Незалежной
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На Украине заявили, что очереди из автомобилей желающих попасть в Крым на границе с полуостровом создаются российскими пограничникамиНа Украине заявили, что очереди из автомобилей желающих попасть в Крым на границе с полуостровом создаются российскими пограничникамиФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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На Украине заявили, что очереди из машин граждан, желающих попасть в Крым «искусственно» и «беспричинно» создают российские пограничники. Об этом говорится в сообщении на странице Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы в Facebook.

Сообщается, что 2 сентября возле контрольно-пропускного пункта «Чонгар» скопилось около двух сотен автомобилей, хотя «никаких причин для задержек при этом не было, так как в среднем за сутки через КПП «Чонгар» в сторону Крыма проезжает около 100 – 500 автомобилей». Отмечается, что очереди создаются «для «картинки туристического потока» или нежелания качественно работать».

Между тем, как писал сайт kp.ru, километровые очереди на въезде в Крым создаются именно украинскими пограничниками, вынуждающих сограждан – и детей, и взрослых – часами ждать на жаре, когда их пропустят на полуостров.

Кстати, в этом году в Крыму ожидали около миллиона украинцев, однако туристов из соседней страны оказалось намного больше. Киевские власти не в состоянии сдержать сограждан, желающих в курортный сезон отдохнуть на полуострове.

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