Арестованный в Дании теплоход «Новая Земля» вернется в Мурманск

СЕГОДНЯ 02:58 2018-09-03T03:07:15+03:00

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Арестованный властями Дании у мыса Скаген на севере страны российский теплоход «Новая Земля» вернется в Мурманск, сообщила в воскресенье пресс-служба Мурманского морского пароходства (ОАО «ММП»).

«Теплоход «Новая Земля» находится на рейде порта Скаген (Дания) и готовится к переходу в порт Мурманск для выполнения рейсового задания, в том числе для смены экипажа. На борту судна 19 членов экипажа. Экипаж обеспечен продуктами питания и всем необходимым для нормальной эксплуатации судна. Угрозы жизни и здоровью экипажа, окружающей среде нет», - говорится в сообщении пароходства.

Представители ММП обратились к журналистам с просьбой «искусственно не нагнетать обстановку», заверив, что «ситуация находится под контролем, все вопросы решаются в рабочем порядке».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, «Новая земля» – не первое судно Мурманского морского пароходства, арестованное за границей. У берегов Испании с середины июля стоит теплоход «Заполярье», а с начала мая – судно «Северная земля». Кроме того, в порту Нового Орлеана (США) в мае было арестовано судно «Поморье».