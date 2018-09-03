2018-09-03T06:20:05+03:00
Происшествия

Пожар в Рио-де-Жанейро уничтожил Национальный музей Бразилии

Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей БразилииВ Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей БразилииФото: REUTERS
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В воскресенье, 2 сентября, в Рио-де-Жанейро вспыхнул крупный пожар, в результате которого полностью сгорело старейшее научное учреждение страны – Национальный музей Бразилии.

Как сообщил телеканал Globo, показавший в прямом эфире догорающий особняк, расположенный в парке Кинта-да-Боа-Виста на севере Рио-де-Жанейро, огонь в музее вспыхнул уже после его закрытия, когда в здании оставались только четыре смотрителя. Служители музея успели вовремя выбежать из горящего особняка, и, по предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

Огонь в считанные минуты распространился по деревянным перекрытиям особняка, построенного в начале XIX века Фото: REUTERS

Огонь в считанные минуты распространился по деревянным перекрытиям особняка, построенного в начале XIX векаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Отмечается, что пламя в считанные минуты распространилось по деревянным перекрытиям и охватило весь особняк, построенный в начале XIX века. Рухнула крыша здания.

В результате пожара сгорели все экспонаты Национального музея Бразилии Фото: REUTERS

В результате пожара сгорели все экспонаты Национального музея БразилииФото: REUTERS

Фото: REUTERS

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