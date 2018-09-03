СЕГОДНЯ 07:54 2018-09-03T07:54:11+03:00

В Москве задержали подозреваемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около полуночи 3 сентября злоумышленник выстрелил в сотрудника правоохранительных органов, который впоследствии скончался от полученных ранений

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Московская полиция задержала подозреваемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на станции метро Курская», - заявила Волк журналистам.

По ее словам, в настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий.

Около полуночи 3 сентября неизвестный злоумышленник выстрелил в сотрудника полиции на станции «Курская» московского метрополитена. От полученного огнестрельного ранения головы правоохранитель скончался. Для розыска преступника был объявлен специальный план «Сирена».

По предварительной информации, убитым оказался 23-летний сотрудник 4-го отдела УВД на Московском метрополитене Андрей Райский. Он остановил подозрительного человека кавказской внешности для проверки документов, тот попросился в туалет. Вскоре после этого уборщик на станции услышал звук выстрела и обнаружил полицейского уже мертвым.