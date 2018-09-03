Производители муки прогнозируют рост цен на хлеб

СЕГОДНЯ 08:40 2018-09-03T08:40:01+03:00

Цены на хлеб могут вырасти на 10% Фото: Игорь НОВИКОВ

Такие прогнозы делают участники рынка. По их расчетам, уже к октябрю ценник на хлебобулочные изделия может взлететь на 10 %

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В России могут подорожать цены на хлеб. Производители хлебобулочных изделий и зерновые компании предсказывают увеличение ценника готовой продукции на 10%.

В ассоциации «Руспродсоюз» подчеркивают, что зерно уже среагировало на курс валюты и выросло в цене. Пшеница третьего класса сейчас стоит около 12 рублей за 1 кг, тогда как в начале августа ее продавали за 10 рублей, а годом ранее — за 9 рублей.

Следом за пшеницей подорожает мука. Ее отгрузочная цена уже выросла с 15 до 16 рублей за 1 килограмм. Ценник изменился за август и продолжает расти. В стоимости готовой продукции доля муки составляет не менее 30%.

- С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18–18,5 рублей за 1 кг, - цитирует газета «Известия» слова исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова.

Вслед за производителями хлеба ценник поднимут кондитеры.

В пресс-службе Минсельхоза отмечают, что цена на хлеб до конца 2018 года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы.

Еще одно подорожание может произойти из-за увеличения НДС на 2%, это тоже скажется на стоимости продукции.