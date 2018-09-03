2018-09-03T11:06:54+03:00
Дом. Семья

В Новой Зеландии хотят запретить домашних кошек

Зоозащитники обеспокоены истреблением птиц и грызунов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Новой Зеландии хотят запретить кошекВ Новой Зеландии хотят запретить кошекФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Новой Зеландии могут запретить заводить домашних кошек. С такой инициативой выступил региональный совет Омауи. Авторы идеи объяснили это тем, что «хотели бы видеть ответственное владение домашними животными», поэтому дом — «не место для кошек».

В одной их местных деревень на южном побережье страны жителям предложили зарегистрировать и чипировать домашних кошек. А вот после смерти домашнего питомца завести нового зверька будет уже нельзя.

Специалисты в области зоозащиты объясняют такую инициативу необходимостью охранять местную среду. Дело в том, что в этой области кошки активно уничтожают птиц, а также мелких млекопетающих, пишет сайт телеканала «Звезда».

Обсуждение инициативы продлится до октября, однако уже сейчас нашлось множество людей, которые не одобряют такой план по спасению окружающей среды. Местные жители и вовсе негодуют.

«Если я не могу иметь кошку, мне становится некомфортно жить в моем доме», — приводит слова одной из местных жительниц телеканал «360».

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