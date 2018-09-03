2018-09-03T11:47:34+03:00
Здоровье

Ученые назвали страшные последствия спорта

По мнению исследователей из Университета Британской Колумбии, люди, которые активно занимаются спортом, чаще других страдают от сердечно-сосудистых заболеваний
Ася РОМАНЧУК
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Чрезмерные спортивные нагрузки опасны для здоровья.ФОТО: Дмитрий ГончарукЧрезмерные спортивные нагрузки опасны для здоровья.ФОТО: Дмитрий Гончарук
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Состояние здоровья людей, которые активно занимаются спортом, исследовали ученые из Университета Британской Колумбии.

На протяжении долгого времени ученые наблюдали за 798 атлетами, анализировали их здоровье и изменения в работе важных органов. Вывод, который сделали исследователи, указывает, что чрезмерные спортивные нагрузки приносят организму непоправимый вред.

У 94 человек были выявлены признаки сердечно-сосудистых заболеваний, а у десяти – тяжелые нарушения функций коронарной артерии без проявлений симптомов, пишет «Дни. ру» со ссылкой на MedicalXpress.

Исследователи еще раз подчеркнули, что умеренные физические нагрузки – физкультура – это полезно для здоровья. Физическая активность позволяет держать мышцы в тонусе, служит профилактикой рака и депрессий.

А чрезмерные занятия спортом способствуют преждевременной смерти.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о самых опасных видах спорта для человека. Дерматологи так же предупреждают: профессиональные спортсмены рискуют получить кожные заболевания, спровоцированных бактериями, вирусами и грибками, которые могут быть у товарищей по команде. Как утверждают академики, вспышки стригущего лишая, герпеса, метициллин-устойчивого золотистого стафилококка не раз случались в старшей школе, университете и даже в профессиональной спортивной среде среди американцев.

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