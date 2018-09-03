2018-09-03T12:14:27+03:00
Происшествия

Семь человек ранены во время стрельбы у ночного клуба в США

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
Ася РОМАНЧУК
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Стрельба у ночного клуба в США: 7 пострадавшихСтрельба у ночного клуба в США: 7 пострадавшихФото: REUTERS
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Стрельба у ночного клуба в США, которая произошла в воскресенье в городе Бирмингем, поставила под угрозу жизни семи подростков, один из них в тжелом состоянии.

ЧП произошло у ночного клуба в штате Алабама, около 6:00 утра по мск. Ссора между двумя парнями закончилась перестрелкой. В итоге ранены были семь подростков, которые находились в ночном заведении. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

Информацию о происшествии телеканалу Fox News подтвердили в полиции штата. Задержаны несколько человек.

На месте происшествия полицейские обнаружили 14 гильз от оружия.

Еще одно похожее происшествия было зарегистрировано в жилом комплексе в Сан-Бернардино штат Калифорния.

Во время массовой перестрелки ранения получили около 10 человек. Из госпитализировали в больницы.

Сообщается, что предполагаемый стрелок задержан, - передает «Пятый канал».

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