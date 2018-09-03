Ученые создали препарат, продлевающий жизнь до 150 лет

СЕГОДНЯ 14:54 2018-09-03T14:54:10+03:00

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Исследователи из университета Южного Уэльса разработали новейший препарат, способный спровоцировать регенерацию внутренних органов, и за счет этого продлить человеку жизнь. Ученые предполагают, что благодаря такой чудо-таблетке люди смогут жить примерно до 150 лет.

Отмечается, что новый метод омоложения организма уже был успешно опробован на лабораторных грызунах. Так, благодаря препарату у мышей начали проявляться явные признаки молодости, взрослые особи вернулись к состоянию молодых самцов.

Один из исследователей признался, что на свой страх и риск сам принял такую таблетку. И после приема препарата его биологический возраст снизился на 24 года. То же самое произошло и с его 79-летним отцом, пишет сайт «Свободная пресса».

«Метод может позволить людям регенерировать органы, и даже дает возможность страдающим параличом снова двигаться, осталось провести официальные испытания на человеке в течение 2-х лет», - цитирует профессора Гарвардского университета Дэвида Синклера сайт argumenti.ru.