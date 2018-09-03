2018-09-03T18:25:16+03:00
Политика

МИД РФ пообещал, что Россия поможет ДНР в расследовании убийства Захарченко

Глава народной республики погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД России в МосквеЗдание МИД России в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В министерстве иностранных дел РФ заявили, что наша страна поможет Донецкой народной республике (ДНР) в расследовании убийства Александра Захарченко. Как заметил заместитель главы внешнеполитического ведомства Олег Сыромолотов, это официальная точка зрения российского правительства.

«Была объявлена официальная точка зрения правительства России, что мы поможем в расследовании этого преступления», - приводит слова замминистра ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар», расположенном в центре Донецка, погибли глава ДНР Александр Захарченко и его охранник. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 12 человек, в том числе министр доходов и сборов народной республики Александр Тимофеев.

Власти ДНР уже признали произошедшее терактом и обвинили в случившемся Киев. Причем в ФСБ России также заподозрила в убийстве Захарченко украинские спецслужбы.

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