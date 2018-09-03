2018-09-03T17:48:53+03:00
Политика

ФСБ направила специалистов в ДНР для участия в расследовании убийства Захарченко‍

Как выяснилось, Федеральная служба безопасности подозревает украинские спецслужбы в причастности к покушению
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в ДонецкеГлава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в ДонецкеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В понедельник, 3 сентября, в Федеральной службе безопасности (ФСБ) заявили о готовности России помочь Донецкой народной республике (ДНР) в расследовании убийства Александр Захарченко. Более того, как заметил руководитель службы оперативной информации и международных связей ведомства Сергей Беседа, специалисты ФСБ уже работают в Донецке, где 31 августа в результате взрыва и погиб глава ДНР.

«Специалисты там уже работают», - сказал Беседа, отвечая на вопрос, заданный ему после выступления на конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».

При этом представитель ФСБ подчеркнул, что ответственность за убийство Захарченко лежит, скорее всего, на украинских спецслужбах. «Мы думаем, что это так», - приводит слова генерал-полковника ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар», расположенном в центре Донецка. Кроме того, погиб охранник руководителя народной республики. При этом еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести. В частности, среди пострадавших - министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Власти ДНР уже признали произошедшее терактом.

Еще больше материалов по теме: «Глава ДНР Александр Захарченко: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За год новой недвижимости в Москве стало почти на 30% больше
МИД РФ пообещал, что Россия поможет ДНР в расследовании убийства Захарченко
В ФСБ заявили, что доходы ИГ* упали в 10 раз
Американские ученые рассказали, как спасти Землю
Путин 7 сентября посетит Иран для участия в переговорах по Сирии
Глава МИД Германии сравнил США с питоном
Путин наградил четырех граждан Пакистана за спасение российского альпиниста
Цены на новые автомобили в России выросли у 18 автопроизводителей
Савченко отказалась идти на сделку со следствием
Порошенко намерен убрать из конституции Украины статью о Черноморском флоте РФ в Крыму
МИД Франции: Убийство главы ДНР не ставит под сомнение Минские соглашения
Порошенко предложил переименовать улицу героя СССР Ивана Кудри в Киеве в честь Маккейна
Песков назвал грубыми попытки спецслужб США вербовать россиян
Песков ответил на слова Макрона о «мечте» России развалить ЕС
Ученые создали препарат, продлевающий жизнь до 150 лет
На встречу с Макроном пришли ученики в футболках «Россия-2018»
Порошенко поручил не продлевать договор о дружбе с Россией
«Снимаю шляпу»: Лавров оценил влияние Лондона на европейскую дипломатию
Польские следователи совместно с российскими коллегами осматривают обломки Ту-154 Качиньского
Глава иранской дипломатии прибыл в Сирию для переговоров с Асадом
Лавров: Встреча Путина и премьер-министра Армении состоится в ближайшее время
Лавров: Сложившуюся в сирийском Идлибе ситуацию более нельзя терпеть
Семь человек ранены во время стрельбы у ночного клуба в США
Порошенко пообещал, что Киев не введет военное положение в Донбассе
Ученые подтвердили смертельную опасность физических нагрузок
Ученые назвали страшные последствия спорта