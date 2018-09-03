ФСБ направила специалистов в ДНР для участия в расследовании убийства Захарченко‍

СЕГОДНЯ 17:48 2018-09-03T17:48:53+03:00

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В понедельник, 3 сентября, в Федеральной службе безопасности (ФСБ) заявили о готовности России помочь Донецкой народной республике (ДНР) в расследовании убийства Александр Захарченко. Более того, как заметил руководитель службы оперативной информации и международных связей ведомства Сергей Беседа, специалисты ФСБ уже работают в Донецке, где 31 августа в результате взрыва и погиб глава ДНР.

«Специалисты там уже работают», - сказал Беседа, отвечая на вопрос, заданный ему после выступления на конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».

При этом представитель ФСБ подчеркнул, что ответственность за убийство Захарченко лежит, скорее всего, на украинских спецслужбах. «Мы думаем, что это так», - приводит слова генерал-полковника ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар», расположенном в центре Донецка. Кроме того, погиб охранник руководителя народной республики. При этом еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести. В частности, среди пострадавших - министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Власти ДНР уже признали произошедшее терактом.