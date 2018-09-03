СЕГОДНЯ 19:09 2018-09-03T19:10:50+03:00

Выставку Бэнкси в Москве посетили более 300 тысяч человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посмотреть на работы уличного художника в столице можно было со 2 июня по 2 сентября

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В понедельник, 3 сентября, стало известно, что выставку работ Бэнкси в Москве за три месяца, со 2 июня по 2 сентября, посетили более 300 тысяч человек.

«За три месяца работы выставки ее посетили 300 334 человека», - сказали в пресс-службе проекта, отметив, что в настоящее время производится демонтаж экспозиции, которая в ближайшее время переедет из российской столицы в Санкт-Петербург.

Стоит отметить, что в экспозиции были представлены 68 работ Бэнкси, 27 из которых являются оригиналами, то есть написанными непосредственно рукой художника. Как заметил организатор выставки Александр Начкебия, общая оценочная стоимость представленной коллекции составляет 15,4 миллиона долларов, передает «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, посмотреть на работы Бэнкси в Москве можно было в Центральном доме художника (ЦДХ). А 14 сентября выставка откроется в Петербурге и будет работать там до 5 ноября.