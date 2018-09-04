Московские хирурги удалили у пациента гигантскую опухоль весом более 20 кг

СЕГОДНЯ 00:37 2018-09-04T00:50:45+03:00

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Столичные врачи успешно прооперировали сложного пациента с гигантской опухолью в животе. Удалять ее пришлось по частям: вес злокачественного образования составил более 20 килограммов, операция длилась несколько часов.

Специалистам Московского научно-исследовательского онкологического института (МНИОИ) им. П. А. Герцена (филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России) удалось не только полностью удалить огромную опухоль, но и вернуть человека к полноценной жизни. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба медучреждения.

В институте уточнили, что 41-летний мужчина поступил в столичную клинику их Хабаровска, где во время операции по удалению паховой грыжи два года назад у него было выявлено два новообразования, диагностированные как липома – доброкачественная опухоль. Однако в марте у пациента выявили липосаркому – злокачественное новообразование, которое отличается стремительным ростом. Разрастаясь, опухоль сдавливает внутренние органы.

Столичные онкологи после всестороннего обследования уточнили диагноз: высокодифференцированная липосаркома, крайне агрессивная и опасная разновидность рака, приняли решение об экстренной операции. Хирургическую бригаду в МНИОИ им. Герцена возглавил академик РАН Андрей Каприн, а бригаду анестезиологов – профессор Виктория Хороненко, передает ТАСС.