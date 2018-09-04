2018-09-04T00:50:45+03:00
Наука

Московские хирурги удалили у пациента гигантскую опухоль весом более 20 кг

Сложного больного привезли в столичную клинику из Хабаровска
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Операция длилась несколько часов. Фото: ТАСС/Пресс-служба Московского научно-исследовательского института им. П. А. ГерценаОперация длилась несколько часов. Фото: ТАСС/Пресс-служба Московского научно-исследовательского института им. П. А. Герцена
Изменить размер текста:

Столичные врачи успешно прооперировали сложного пациента с гигантской опухолью в животе. Удалять ее пришлось по частям: вес злокачественного образования составил более 20 килограммов, операция длилась несколько часов.

Специалистам Московского научно-исследовательского онкологического института (МНИОИ) им. П. А. Герцена (филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России) удалось не только полностью удалить огромную опухоль, но и вернуть человека к полноценной жизни. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба медучреждения.

В институте уточнили, что 41-летний мужчина поступил в столичную клинику их Хабаровска, где во время операции по удалению паховой грыжи два года назад у него было выявлено два новообразования, диагностированные как липома – доброкачественная опухоль. Однако в марте у пациента выявили липосаркому – злокачественное новообразование, которое отличается стремительным ростом. Разрастаясь, опухоль сдавливает внутренние органы.

Столичные онкологи после всестороннего обследования уточнили диагноз: высокодифференцированная липосаркома, крайне агрессивная и опасная разновидность рака, приняли решение об экстренной операции. Хирургическую бригаду в МНИОИ им. Герцена возглавил академик РАН Андрей Каприн, а бригаду анестезиологов – профессор Виктория Хороненко, передает ТАСС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Атака дронов боевиков в Латакии: погибли трое сирийских военных, девять ранены
Андрей Костин извинился перед Борисом Джонсоном
Афганец, напавший с ножом на людей в Амстердаме, объяснил мотивы своей атаки
Ростуризм исключил «Натали Турс» из федерального реестра туроператоров
Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов: Выборы во Владимирской области выиграет губернатор Светлана Орлова
В ЕС прокомментировали убийство главы ДНР Захарченко
Порошенко «взбесился» из-за одного слова Тимошенко
У здания Би-би-си в Лондоне подорвали автомобиль
Орнелла Мути заявила о желании стать гражданкой России
Россия может продолжить поставки ракетных двигателей в США
Порошенко пообещал до 30 сентября уведомить Россию о прекращении договора о дружбе‍
МИД РФ не собирается обращать внимание на продление санкций ЕС
В Госдуме предложили Порошенко исключить из конституции Украины Крым
Умер клавишник Ника Кейва Конвэй Сэведж
Российские футболисты поздравили Черчесова с юбилеем, выйдя на поля с накладными усами
Выставку Бэнкси в Москве посетили более 300 тысяч человек
На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка
За год новой недвижимости в Москве стало почти на 30% больше
МИД РФ пообещал, что Россия поможет ДНР в расследовании убийства Захарченко
В ФСБ заявили, что доходы ИГ* упали в 10 раз
ФСБ направила специалистов в ДНР для участия в расследовании убийства Захарченко‍
Американские ученые рассказали, как спасти Землю
Путин 7 сентября посетит Иран для участия в переговорах по Сирии
Глава МИД Германии сравнил США с питоном