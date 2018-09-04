«Это хорошо – для меня!»: Трамп отреагировал на новость о планах Керри баллотироваться в президенты США

СЕГОДНЯ 01:26 2018-09-04T01:26:23+03:00

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Глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал новость о том, что бывший госсекретарь США Джон Керри не исключает возможности своего участия в президентских выборах 2020 года.

На прошлой неделе во время интервью корреспондент телеканала CBS спросил экс-шефа госдепа, собирается ли он выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы государства. Керри уклонился от прямого ответа на вопрос, сказав, что говорить о том, что будет через два года – тратить время впустую, но дал понять, что не исключает такой возможности. По крайней мере, такой вывод сделали американские журналисты.

«Я вижу, Джон Керри, отец ныне расторгнутой сделки с Ираном, думает баллотироваться в президенты. Мне повезло – расклад, который сейчас получается, очень хорош – для меня!», - написал по этому поводу Трамп.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что он собирается переизбираться на второй срок в 2020 году, Трамп уже и слоган придумал для своей новой президентской кампании: «Сохраним Америку великой!»

Напомним, теперь уже 74-летний Джон Керри был назначен на пост главы американского внешнеполитического ведомства в феврале 2013 года после ухода с этой должности Хиллари Клинтон. До этого почти 30 лет был сенатором от Массачусетса. А в 2004 году Керри уже пытался баллотироваться в президенты США от демократов, но уступил Джорджу Бушу-младшему, переизбиравшемуся на второй срок.