На МКАД легковушка столкнулась с поливомоечной машиной, погибли два человека

СЕГОДНЯ 08:44 2018-09-04T08:45:49+03:00

Авария произошла на 53 км внешней стороны, на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб

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В ночь на вторник, 4 сентября, на 53-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги в районе Сколковского шоссе легковушка врезалась в крупногабаритную поливомоечную машину. В результате погибли два человека.

Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах столицы.

«На 53 км внешней стороны МКАД легковой автомобиль столкнулся с поливомоечной машиной. В результате ДТП погибли два человека», - приводит агентство слова своего собеседника.

Он добавил, что причины и обстоятельства аварии устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сайт kp.ru сообщал о другом ДТП на МКАД. Несколько дней назад, 29 августа, автомобиль «Газель» сбил автоинспектора ДПС, сотрудник госавтоинспекции был госпитализирован с травмами. До этого, 8 августа, в районе 20-го км МКАД столкнулись три легковушки, в результате пострадали пять человек.