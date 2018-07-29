На МКАД «Газель» насмерть сбила инспектора ГИБДД

29 Июль 23:55 2018-07-30T00:10:29+03:00

Сотрудника полиции госпитализировали, но позже он скончался в больнице

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В воскресенье, 29 июля, на 77-км Московской кольцевой автодороги автомобиль «Газель» сбил автоинспектора ДПС, сотрудник госавтоинспекции госпитализирован с травмами.

Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД, уточнив, что наезд произошел около 20:40 в районе съезда с МКАД на трассу М-11. Пострадавшего полицейского доставили в больницу.

Водитель «Газели» не стал скрываться, остался на месте происшествия. Там же работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Позже источник в экстренных службах столицы сообщил ТАСС, что пострадавший инспектор ДПС скончался в больнице.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, ровно неделю назад на МКАД в районе улицы Кетчерская произошла авария с участием двух грузовиков Hyundai и Volvo. В результате столкновения фур один из водителей оказался зажат в кабине, спасателям пришлось извлекать его оттуда с помощью спецсредств. К счастью, тогда обошлось без жертв.