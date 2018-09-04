2018-09-04T09:59:52+03:00
В мире

В Японии из-за тайфуна отменили больше 600 авиарейсов

Рекомендации об эвакуации получили около 500 тысяч жителей
Екатерина БОЛГОВА
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Более 600 авиарейсов отменили в Японии из-за сильного тайфунаБолее 600 авиарейсов отменили в Японии из-за сильного тайфунаФото: REUTERS
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В Японии из-за приближения тайфуна "Джеби" отменили не менее 632 внутренних авиарейса. Прежде всего, были отменены маршруты между городами Кобе, Нагоя, Осака, а также другими районами.

Из-за погодных условий также также были остановлены поезда по некоторым направлениям на западе страны, передает телеканал NHK.

Тайфун "Джеби" стал двадцать первым по счету тропическим штормом, образовавшимся в Тихом океане в 2018 году. По информации метеорологического управления Японии, сейчас скорость ветра в центре шторма составляет 45 метров в секунду, а при порывах достигает 60 метров в секунду. Непогода уже достигла побережья острова Сикоку и в течение вторника будет продвигаться на северо-восток.

Отмечается, что рекомендации по эвакуации получили 540 тысяч жителей японских городов Кобе и Осака. Им посоветовали переместиться в эвакуационные центры.

Ожидается, что на западе Японии в течение суток может выпасть до 500 мм осадков. Также "Джеби" может стать сильнейшим тайфуном за последние 25 лет, который пройдет через территорию Японии.

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