Взрывное устройство сработало в торговом центре в Польше

СЕГОДНЯ 13:34 2018-09-04T13:34:54+03:00

В результате происшествия никто не пострадал, вероятно, из-за того, что устройство не сработало должным образом

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Во вторник, 4 сентября, сработало взрывное устройство в торговом центре в польском городе Белостоке.

Как сообщила радиостанция RMF FM, в результате происшествия никто не пострадал, вероятно, из-за того, что устройство не сработало должным образом.

"Все закончилось громким хлопком, но могло привести к трагедии. Взрывное устройство, которое сработало вчера в одном из помещений торгового центра на углу улиц Варшавской и Дворцовой в Белостоке, вероятно, не сработало должным образом", — сообщает СМИ.

Отмечается, что на месте инцидента обнаружили остатки петард и проводов. Также в помещении нашли канистры с легковоспламеняющейся жидкостью.

"Специалисты полиции установят, как устройство выглядело до взрыва и действительно ли в результате этого в помещении планировали устроить пожар", — говорится в сообщении.

В торговом центре находятся несколько магазинов. По словам администратора, никаких угроз в адрес центра не поступало.

Начато расследование происшествия. Представители правоохранительных органов проверяют, у кого был доступ в помещение, где случился взрыв.