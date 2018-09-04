Климкин рассказал, как противостоять России в Азовском море

СЕГОДНЯ 20:37 2018-09-04T20:37:47+03:00

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости противостоять «провокациям» России в Азовском море и даже рассказал о том, как это делать.

По мнению главы МИД незалежной, ответ Киева должен быть комплексным. «Наши действия не должны быть сконцентрированы только на политике, только на безопасности, только на юридических вопросах. Сработает только сочетание всего», - сказал дипломат в интервью украинским СМИ.

При этом Климкин уточнил, что речь идет о юридических мерах, противодесантных действиях, коммуникации с партнерами, а также дальнейшем развитии присутствия в Азовском море.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ситуация в Азовском море обострилась после задержания украинскими пограничниками российского сейнера «Норд» в марте этого года. В ответ наша страна усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря.