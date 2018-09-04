СЕГОДНЯ 20:57 2018-09-04T20:57:15+03:00

О том, что умер актер Геннадий Мелехин, сообщили в театре Ad Liberum

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Во вторник, 4 сентября, умер актер Геннадий Мелехин. Как стало известно, он скончался после продолжительной болезни в возрасте 82 лет.

Печальную новость сообщили в негосударственном авторском театре Ad Liberum. При этом там отметили «искрометный юмор, ироническое отношение ко всему происходящему, неиссякаемый источник житейской и профессиональной мудрости и огромная любовь и преданность театру» народного артиста РСФСР. «Для всех нас, кто имел честь выходить с Геннадием Михайловичем на одну сцену, он был не просто партнёром – он был незыблемым авторитетом, учителем и наставником», - говорится в сообщении Ad Liberum.

СПРАВКА «КП»

Геннадий Мелехин родился 31 марта 1936 года в городе Рузаевка Мордовской АССР. В 1960 году окончил Ленинградский театральный институт по специальности актер драмы. С 1984-го по 2006 год играл в Русском драматическом театре Карельской АССР (позже Русский театр драмы Республики Карелия).