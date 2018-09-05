2018-09-05T03:54:14+03:00
Экономика

Сбербанк не ограничивал прием пятитысячных купюр в банкоматах

В кредитной организации подчеркнули, что вовремя обновляют устройства для приема наличных
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сбербанк не вводил никаких массовых ограничений на прием купюр в банкоматахСбербанк не вводил никаких массовых ограничений на прием купюр в банкоматахФото: REUTERS
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Банкоматы Сбербанка, как и прежде, принимают купюры любого достоинства, никаких ограничений из-за информации о массовом вбросе фальшивых пятитысячных банкнот он не вводил.

«Устройства, предназначенные для приема наличных, обновляются своевременно в соответствии с требованиями Банка России. Никаких массовых ограничений на прием наличных банк не вводил», - рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Добавив, что «Сбербанк постоянно работает над повышением защищенности своей сети банкоматов», в пресс-службе заверили, что клиенты банка не пострадают от фальшивомонетчиков.

А в Альфа-банке сообщили, что тоже получили предупреждение о поддельных купюрах в 5000 рублей, но у них работает только 18 банкоматов уязвимых моделей, что составляет 0,5% от общей численности банкоматной сети этой кредитной организации.

«Мы сразу приостановили прием наличности на этих 18 устройствах. Ни одной фальшивой банкноты обнаружено не было. Банкоматы уязвимых моделей мы планируем вывести из эксплуатации до конца 2018 года», - приводит слова сотрудника пресс-службы Альфа-банка ТАСС.

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