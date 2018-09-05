2018-09-05T08:19:13+03:00
В мире

Атомная подлодка ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" вошла в Средиземное море

Американские власти не сообщали об операциях с участием подлодки Newport News в этом регионе
Екатерина БОЛГОВА
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Ракетный эсминец ВМС США "Карни"Ракетный эсминец ВМС США "Карни"Фото: REUTERS
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В Средиземное море вошла атомная подводная лодка Военно-морских сил США USS Newport News с крылатыми ракетами "Томагавк".

"Было замечено, как многоцелевая подводная лодка USS Newport News вчера вошла в Средиземное море", - сообщил американский интернет-портал Strategic Sentinel, который занимается темами внешней политики и нацбезопасности.

Накануне мониторинговая служба Navy Vessels, которая следит за перемещениями кораблей и подлодок во вторник США, сообщила, что Newport News вышла из Гибралтарского пролива и направилась в сторону Средиземного моря.

При этом американские власти не информировали о каких-либо операциях с участием Newport News в районе Седиземного моря. Пентагон и ВМС США пока не прокомментировали ситуацию.

По предвариетльной информации, в акватории Средиземного моря уже расположены две атомные подводные лодки США с крылатыми ракетами "Томагавк". Также в восточной части этого моря находятся два ракетных эсминца ВМС США - "Карни" и "Росс".

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