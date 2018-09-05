2018-09-05T09:29:47+03:00
Происшествия

Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Подмосковье: один человек погиб и 10 пострадали

ДТП произошло на федеральной автодороге М-1 в Можайском районе
Екатерина БОЛГОВА
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Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП в ПодмосковьеОдин человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП в ПодмосковьеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 5 сентября, в Московской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем. В результате ДТП один человек погиб, еще десять пострадали. Как сообщил представитель экстренных служб региона, авария случилась на федеральной автодороге М-1 в Можайском районе.

"В результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры пострадали 11 человек, один из них погиб", — заявил собеседник.

По словам представителя главка МЧС по Московской области, два транспортных средства столкнулись на 137-м километре трассы М-1 в населенном пункте Цуканово.

"В результате нарушения ПДД произошло лобовое столкновение микроавтобуса и фуры. Движение на автодороге частично затруднено", — сказал он.

Получившие ранения были доставлены в Можайскую центральную районную больницу. Для того, чтобы справиться с последствиями инцидента, понадобилось участие 21 человека и семь единиц техники, передает РИА Новости.

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