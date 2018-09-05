ФБР вернуло рубиновые туфли Джуди Гарленд из «Волшебника из страны Оз»

СЕГОДНЯ 12:31 2018-09-05T12:31:59+03:00

Туфли похитили еще в 2005 году. ФОТО FBI

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Украденные башмачки из фильма «Волшебник в стране Оз» нашли спустя 13 лет. В 2005 году неизвестные похитили рубиновые туфельки из музея актрисы Джуди Гарленд, которая сыграла в фильме главную роль - девочки Дороти.

Атласные красные туфли, расшитые блестками, разыскали сотрудники ФБР. Они рассказали, что некоторое время назад незнакомец позвонил в компанию, которая страховала реквизит, и сообщил, что может помочь вернуть знаменитые башмачки.

После этого полиция города Гранд-Рапидс в штате Миннесота обратилась за помощью к ФБР. В результате, агенты развернули масштабную операцию, чтобы выйти на след преступника.

«С самого начала нашим главным приоритетом было возвращение туфель в полной сохранности», - приводит слова агента ФБР Кристофера Дадли сайт «Свободная пресса».

В результате, туфли были найдены и переданы в Национальный музей американской истории Смитсоновского института в Вашингтоне. Подлинность находки подтвердили эксперты, пишет сайт телеканала «Звезда».