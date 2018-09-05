В Тюменском государственном университете открыли здание Института наук о Земле

СЕГОДНЯ 14:59 2018-09-05T15:32:55+03:00

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Более двух лет шла капитальная реконструкция Института наук о Земле в Тюменском государственном университете. Это здание является одним из старейших в городе, однако, за столетнюю историю капитальный ремонт здесь прошел впервые. Благодаря поддержке и финансированию правительства Тюменской области провели работы по укреплению фундамента, решили вопросы инженерных коммуникаций, гидро- и шумоизоляции, укрепили стены, а также полностью восстановили аутентичный исторический фасад. Изменился Институт науки о Земле и изнутри в соответствии с мировыми требованиями вузовского образования. Теперь все аудитории корпуса оснащены мультимедийным оборудованием, Wi-Fi, системами вентиляции и кондиционирования, эргономичной трансформируемой мебелью, системами диспетчеризации, позволяющими контролировать освещение, микроклимат, параметры мультимедийных систем, а также специальными лифтами для маломобильных групп студентов и современной системой контроля доступа, исключающей возможность попадания в них посторонних лиц. Все, что сейчас включает себя обновленный корпус направлено на то, чтобы студентам было удобно и комфортно учиться. Поэтому в Институте наук о Земле выделили отдельные зоны для кафе, центра студенческих инициатив, коворкинга, здесь появились удобные помещения для индивидуальной и коллективной работы.

Все, что сейчас включает себя обновленный корпус направлено на то, чтобы студентам было удобно и комфортно учиться. Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

«Все два года мне грела душу мысль, что здание моего института станет самым инновационным в городе, – поделилась впечатлениями студентка 3 курса ИнЗема Эвелина Ахмаева. – И придя впервые в отреставрированный корпус, я испытала целую бурю эмоций. Все здесь настроено на реальную и плодотворную работу. Впереди наш институт ждет большое будущее».

Получается, что теперь студенты будут учиться в самом современном, но при этом историческом здании, где, буквально, и стены помогают. Ведь более ста лет учебный корпус Института наук о Земле служит именно школьникам и студентам. В начале XX века в нем располагалось ремесленное училище, после Великой Отечественной войны – городская школа-семилетка. А в этом году ровно 45 лет, как университет впервые стал хозяином этого дома – в 1973 году здесь расположился географический факультет.

«Новый, прекрасно оборудованный корпус обязательно послужит импульсом для дальнейшего активного развития Института наук о Земле, – отмечает ректор ТюмГУ Валерий Фальков. – Уверен, что такие условия, как здесь, будут всячески способствовать появлению высоких достижений в исследовательской и образовательной деятельности, в том числе в сотрудничестве с российскими и международными партнерами». «И еще, у нас продумана серьезная последовательная программа обновления инфраструктуры университета. Надеюсь, мы будем каждый год праздновать новоселье в одном из наших институтов», – заверил он.

Стоит отметить, что здесь же, в обновленном здании ИНЗЕМ расположилось и Тюменское областное отделение Русского географического общества. Это стало продолжением давней традиции, когда активисты РГО работают под одной крышей с будущими географами, специалистами природопользования и других направлений, которых готовят в институте.