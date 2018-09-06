Валерий Фадеев ушел из программы «Воскресное время» на Первом канале

СЕГОДНЯ 00:23 2018-09-06T00:23:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Журналист, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев ушел с поста ведущего политического ток-шоу «Воскресное время», которое выходит на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Валерий Фадеев хочет сосредоточиться на работе в Общественной палате и давно говорил, что подготовка телепрограммы отнимает у него слишком много времени», - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что с журналистом была договоренность, что он продолжит вести программу до завершения сезона, который закончился в этом июне. Имя нового ведущего «Воскресного времени» Первый канал пока не разглашает.

«Мы благодарим Валерия Фадеева за совместную работу и всегда будем рады видеть его в нашем эфире», - цитирует представителя телеканал Интерфакс.

Первый выпуск «Воскресного времени» в новом сезоне состоится 9 сентября в обычное время – 21:00.

Валерий Фадеев вел выпуски программы "Время" по воскресеньям с 4 сентября 2016 года. С 2017 года он возглавляет Общественную палату РФ.