Филиппинка обвенчалась с женихом на его похоронах

СЕГОДНЯ 02:56 2018-09-06T02:58:19+03:00

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Молодая жительница Филиппин вышла замуж за своего возлюбленного на его похоронах. Церемония состоялась 1 сентября.

Джейк Энтони Макадангданг погиб в возрасте 22 лет в конце августа в крупном ДТП. Как пишет газета Philippine Daily Inquirer, трагедия произошла из-за местного бизнесмена Аарона Кристиана Рейеса, который после ссоры в баре погнался за группой байкеров и таранил несколько мотоциклов. В результате один человек погиб, восемь получили ранения.

Как пишет издание, 19-летняя Зарина не смирилась с потерей жениха и решила обвенчаться с ним. На похороны она пришла в белом платье, во время бракосочетания она попыталась надеть кольцо на руку Джейка, но не смогла и просто вложила его в ладонь парня.

Родственники молодого человека не стали возражали против «свадебной церемонии», поскольку пара была вместе со средней школы, и семья невесты знала, что это серьезные отношения.

Газета уточняет, что этот брак не имеет юридической силы и не был одобрен священником. В семейном кодексе Филиппин ничего нет о женитьбе на мертвом человеке, но брак недействителен, если один из молодоженов не может подтвердить свое согласие.