2018-09-06T02:58:19+03:00
В мире

Филиппинка обвенчалась с женихом на его похоронах

Молодой человек погиб в ДТП в конце августа
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
На Филиппинах безутешная невеста вышла замуж за погибшего парняНа Филиппинах безутешная невеста вышла замуж за погибшего парняФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Молодая жительница Филиппин вышла замуж за своего возлюбленного на его похоронах. Церемония состоялась 1 сентября.

Джейк Энтони Макадангданг погиб в возрасте 22 лет в конце августа в крупном ДТП. Как пишет газета Philippine Daily Inquirer, трагедия произошла из-за местного бизнесмена Аарона Кристиана Рейеса, который после ссоры в баре погнался за группой байкеров и таранил несколько мотоциклов. В результате один человек погиб, восемь получили ранения.

Как пишет издание, 19-летняя Зарина не смирилась с потерей жениха и решила обвенчаться с ним. На похороны она пришла в белом платье, во время бракосочетания она попыталась надеть кольцо на руку Джейка, но не смогла и просто вложила его в ладонь парня.

Родственники молодого человека не стали возражали против «свадебной церемонии», поскольку пара была вместе со средней школы, и семья невесты знала, что это серьезные отношения.

Газета уточняет, что этот брак не имеет юридической силы и не был одобрен священником. В семейном кодексе Филиппин ничего нет о женитьбе на мертвом человеке, но брак недействителен, если один из молодоженов не может подтвердить свое согласие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин посетит учения «Восток-2018» после Восточного экономического форума
В Крым прибыла делегация из США
Максакова сообщила о начатом уголовном расследовании угроз в ее адрес
Захарова прокомментировала угрозу Трампа рассердиться из-за операции в Идлибе
Валерий Фадеев ушел из программы «Воскресное время» на Первом канале
Роскомнадзор не планирует блокировать YouTube
Бомбардировщики ВКС России Ту-160 провели учения в Средиземном море
Трамп опроверг сообщение СМИ о своем приказе уничтожить Асада
Стало известно, как создатели «Карточного домика» избавились от героя Кевина Спейси
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7
МИД РФ усомнился в подлинности фото подозреваемых по делу Скрипалей
«Ничем не подкрепленная инсинуация»: СКР прокомментировал версию о «подмене» черных ящиков самолета Качинского
Парагвай решил вернуть посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив
МЭР понизило прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,8%
Мэттис обсудит с Индией ее планы по закупке С-400 у России
Лондон созвал заседание СБ ООН для обсуждения дела Скрипалей
«Комсомольская правда» поднялась на четвертое место в рейтинге самых цитируемых ресурсов в соцсетях
МИД Великобритании вызвал временного поверенного РФ в Лондоне
Грузчики из «Хитроу» исполнили танец в память о Фредди Меркьюри
Лондон отказался предоставить отпечатки пальцев подозреваемых по делу Скрипалей‍
Появилось видео удара ВКС РФ по объектам «Ан-Нусры»* в сирийском Идлибе
«Уверена в своей невиновности и намерена ее доказывать»: отец Бутиной заявил, что дело против его дочери сфабриковано
В Нью-Йорке самолет Emirates поместили в карантин из-за недомогания сотни пассажиров