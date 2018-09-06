2018-09-06T08:20:51+03:00
Наука

Ученые из США разгадали тайну улыбки Моны Лизы

По мнению американцев, позировавшая да Винчи женщина болела гипотериозом
Юлия ДИВЕЕВА
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Картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза"Картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Тайна улыбки Джоконды кроется в болезни, которую изобразил на картине Леонардо да Винчи. С таким утверждением выступили ученые Гарвардского клинического и междисциплинарного центра и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США).

Специалисты утверждают, что позировавшая мастеру Лиза Герардини (1479—1542 или около 1551 года), не отличалась от женщин эпохи Возрождения, страдающих гипотериозом –– недостатком гормонов щитовидной железы.

На лице у страдающих этим заболеванием можно было увидеть легкую полуулыбку из-за мышечной слабости, в том числе лицевых мышц, и определённых моторных нарушений. Также свой диагноз ученые подкрепляют припухшими кистями рук Моны Лизы, желтоватым оттенком ее кожи. К симптомам гипотериоза относят также отсутствие бровей и ресниц и жидкие волосы. Все это также является признаками недуга, говорится в статье научного журнала Clinical Proceedings Mayo.

Растительная диета и дефицит йода часто становились причиной развития у итальянок эпохи Возрождения недостаточность тиреоидных гормонов. Подобные проявления можно заметить на картинах Рафаэля, Караваджо и Веласкеса, где у некоторых их персонажей отчётливо видна увеличенная щитовидная железа.

Ученые отмечают, что эта болезнь проявляется у женщин после беременности. А портрет муж Моны Лизы купец Франческо дель Джокондо заказал после рождения сына. При этом они признают, что удивительная улыбка на портрете вполне может бть – результатом мастерства и гения художника да Винчи.

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