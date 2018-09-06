Пользователей интернета предупредили о возможных перебоях в работе сети после 11 октября

СЕГОДНЯ 11:25 2018-09-06T12:20:21+03:00

Отмечается, что проблемы могут появиться в связи с обновлением системы защиты доменных имен, однако абсолютное большинство пользователей они минуют

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Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) предупредила, что «небольшой процент интернет-пользователей» может испытывать проблемы с работой сети после 11 октября. Например, они не смогут открыть указанный в адресной строке браузера сайт. Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой компании.

Причиной сложностей может стать грядущее обновление криптографических ключей, служащих защитой для системы доменных имен интернета (DNS). Предполагается, что переход на новые ключи (KSK- Key Signing Key) состоится 11 октября. Однако, несмотря на предупреждение, эта дата является предварительной, пояснила в интервью РБК глава по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии ICANN Александра Куликова.

Криптографические ключи были введены в 2010 году по инициативе ICANN. Они обеспечивают защиту в процессе разрешения доменных имен, то есть преобразования имени интернет-ресурса в числовой IP-адрес. До появления защитного механизма мошенники могли перехватывать запросы от компьютера пользователя и незаметно заменить IP-адрес «места назначения» на неправильный. Таким образом, пользователь, сам того не зная, подключался к серверу мошенников.

Сейчас большинство крупных провайдеров пользуются системой DNS Security (DNSSEC), проверяя для пользователей с помощью ключей KSK подлинность интернет-ресурсов.

«NSSEC выступает таким глобальным распределенным автоматизированным нотариусом, который подтверждает оператору, что адрес, который он узнал для своего клиента, верен», - пояснил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Нынешняя смена ключей будет первой в истории системы, фактически обвноление продолжается с 2016 года. В этой связи в ICANN ожидают, что какие-либо проблемы с сетью испытают лишь минимальное число людей из 750 млн пользователей, которые зависят от операторов, использующих защиту DNSSEC.