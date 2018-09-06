2018-09-06T12:02:48+03:00
Происшествия

Мэр итальянского города обезвредил вооруженного мигранта

Чиновник лично бросился разнимать уличную драку
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Мэр итальянского Соверато лично задержал и передал полиции вооруженного мигрантаМэр итальянского Соверато лично задержал и передал полиции вооруженного мигрантаФото: Архив "КП"
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Мэр города Соверато на юге Италии лично обезвредил мигранта, который напал на одного из местных жителей. Глава города по имени Эрнесто Алеччи ехал в машине по своим делам, когда увидел уличную драку и посчитал необходимым разнять конфликтующих мужчин.

Сообщается, что градоначальник остановил машину и бросился разнимать драчунов. Однако оказалась, что один из участников потасовки решил поразить от противников не только кулаками, но и битой бутылкой - «розочкой».

Алеччи не ожидал такого развития событий, однако смог умело увернуться несколько раз от опасного предмета, а после выбил его из рук драчуна. В результате, чиновнику удалось повалить агрессивного мигранта на землю, однако тот оказал сопротивление, и мэру пришлось удерживать мужчину до приезда полиции.

Задержанным оказался приезжий из Южной Азии. Полиция начала разбирательство по факту происшествия.

Сам Алеччи отделался легкими травмами и порезами, передает сайт телеканала «Звезда».

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