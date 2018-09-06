2018-09-06T14:13:09+03:00
В мире

Пекин сделал Лондону «строгое представление» из-за инцидента в Южно-Китайском море

Ранее десантный корабль ВМС Великобритании Albion провел операцию по обеспечению свободы судоходства вблизи спорных Парасельских островов
Денис СУХОВ
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Представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Фото: ТАСС/Артем ИвановПредставитель МИД КНР Хуа Чуньин. Фото: ТАСС/Артем Иванов
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Министерство иностранных дел Китая сделало «строгое представление» Великобритании в связи с инцидентом в Южно-Китайском море, где десантный корабль королевских ВМС подошел к спорным Парасельским островам (архипелаг Сиша).

По словам официального представитель МИД КНР Хуа Чуньин, 31 августа корабль HMS Albion без разрешения вошел в территориальные воды страны. Китайские корабли провели его идентификацию и потребовали покинуть зону.

«Китай сделал Великобритании строгое представление и призывает прекратить подобные действия, чтобы не навредить отношениям между двумя странами», - подчеркнула дипломат.

Она также добавила, что острова Сиша « являются территорией КНР, и Китай намерен предпринимать все необходимые меры для защиты своей территориальной целостности и национального суверенитета».

По данным агентства Reuters, британский десантный вертолетоносец Albion прошел 31 августа вблизи контролируемых Китаем Парасельских островов в рамках операции по обеспечению свободы судоходства в регионе.

Напомним, Парасельские острова (Сиша), архипелаг Спратли (Наньша) и риф Скарборо (Хуанъянь) являются предметом спора между Китаем, Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами. Особую принципиальность противостоянию придают обнаруженные в регионе крупные запасы углеводородов.

Свои претензии Поднебесная подкрепляет масштабными гидротехническими работами по созданию искусственных островов, на которых размещаются военные аэродромы, системы ПВО и другая инфраструктура.

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