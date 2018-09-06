2018-09-06T18:34:33+03:00
Политика

Верховная рада одобрила закон о равных правах мужчин и женщин в армии

Согласно документу, украинки смогут отправляться в командировку в зону боевых действий
Екатерина БОЛГОВА
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Рада одобрила закон о равных правах мужчин и женщин в армииРада одобрила закон о равных правах мужчин и женщин в армииФото: REUTERS
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В четверг, 6 сентября, Верховная рада Украины одобрила законопроект, который подразумевает равные права для мужчин и женщин, служащих в украинских Вооруженных силах.

Как передает агентство УНИАН, принятие этого документа поддержали 247 народных депутатов.

Законопроект содержит положения, по которым женщины будут исполнять воинский долг на равных основаниях с мужчинами. Представительницы прекрасного пола могут проходить службу в добровольном порядке (по контракту), призываться на военную службу и проходить ее, а также уходить в запасе и так далее.

Напомним, ранее стало известно, что проект этого закона предусматривает отмену предельного возраста прохождения военной службы для женщин. Также сообщалось, что украинки, служащие в армии, смогут быть командированы в зону боевых действий.

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