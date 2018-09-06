2018-09-06T19:50:16+03:00
Наука

Ученые выяснили, чем может грозить отказ от мясных продуктов

Именно употребление мяса помогло человеку обрести его современный облик
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Польза мяса проявляется в его наборе уникальных аминокислот, которые способствуют активной работе организмаПольза мяса проявляется в его наборе уникальных аминокислот, которые способствуют активной работе организма
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В ходе последнего исследования специалисты пришли к выводу, что отказ от животного белка может привеcти к серьезным нарушениям работы иммунной системы человека.

"Без мяса организм не получает вещества, важные для работы ключевых биологических систем. Аутоиммунные болезни, проблемы с мышечной системой, головные боли, а также масса других неприятностей — вот что ждет людей, которые отказываются от мяса", — сообщают ученые.

Еще эволюционно употребление мяса помогало развиваться человечеству как биологическому виду - витамины, содержащиеся в белках животного происхождения активно способствовали увеличению мозга , благодаря чему наш вид смог преодолеть множество ступеней развития, приведя нас к настоящей Homo sapiens – рассказал журнал Naked Science.

Однако стоит помнить и о предупреждениях Всемирной организации здравоохранения, ее эксперты относят мясо и продукты на его основе к канцерогенным, провоцирующим онкологические заболевания. Так что все хорошо в меру, а любителям «зеленого рациона» стоит позаботиться о качественной замене животного белка, чтобы организм получал необходимое количество витаминов и микроэлементов.

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