2018-09-06T19:59:44+03:00
Политика

Порошенко на Генассамблее ООН планирует рассказать о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины назвал это решение четко выверенным и просчитанным
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В ходе выступления на Генассамблее ООН президент Украины Петр Порошенко планирует рассказать подробности разрыва Договора о дружбе с Россией.

«Все международные организации об этом будут уведомлены отдельно. Хочу твердо подчеркнуть, что это решение не эмоциональное, не спонтанно. Оно четко выверено и просчитано», - сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг, 6 сентября.

Он отметил, что украинские власти реализуют стратегию, по которой Киев «движется с 2014 года на Евроатлантический путь», передает агентство УНН.

Ранее в четверг Порошенко заявил, что МИД Украины разработал план мероприятий по расторжению договора о дружбе с России. По его словам, в ближайшее время будет направлена нота российской стороне.

73-я сессия Генассамблеи ООН начнется 18 сентября 2018 года, на ней выступят президент США Дональд Трамп и главы еще 109 государств, а также 86 премьеров и министров иностранных дел.

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