Появился трейлер фильма-катастрофы "Курск"
В сети был опубликован трейлер фильма-катастрофы, снятый датским режиссером Томасом Винтербергом "Курск". Фильм расскажет о печальных событиях августа 2000 года - трагедии на российской атомной подлодке.
Главные роли в фильме исполнили актеры Леа Сейду, Колин Ферт, Маттиас Схунартс. Фильм сняли по мотивам книги Роберта Мура «Время умирать». События картины разворачиваются в 2000 году.
Премьера фильма "Курск" состоится в рамках международного кинофестиваля в Торонто. Когда картина появится в кинотеатрах, в том числе российских,ипока неизвестно.
СПРАВКА «КП»
АПЛ «Курск», одна из новейших лодок Северного флота, затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений. Всего на борту в момент катастрофы находились 118 человек. Все погибли.
По официальной версии, на лодке взорвалась учебная торпеда. По альтернативным предположениям, «Курск» напоролся на мину времен Второй мировой, столкнулся с американской подлодкой или даже был ею торпедирован.
ПАМЯТЬ
АПЛ "Курск": о чем говорили родные погибших моряков в августе 2000 года
12 августа 2000 года не вышла на связь во время проведения учений атомная подводная лодка Северного флота «Курск». Первое сообщение об этом прозвучало в 11 часов утра 14 августа.
А через десять дней в поселке Видяево прощались с моряками. Очевидцем этих печальных проводов была мурманская журналистка Наталья Чеснокова, тогда работавшая на областном радио. Ее воспоминания мы и предлагаем вашему вниманию (подробности)
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Авария подлодки «Курск» спустя 18 лет: Взорвавшуюся торпеду должны были отозвать
18 лет назад в Баренцевом море затонула подлодка «Курск». Весь экипаж - 118 человек – погиб. В первые дни флот не давал почти никакой официальной информации о судьбе судна. Родственники моряков начали съезжаться в Петербург – в местный клуб подводников. Глава организации, капитан 1 ранга, Игорь Курдин стал связующей нитью между близкими экипажа и командованием. Все эти 18 лет офицер вел собственное расследование произошедшей трагедии. Своими наработками моряк поделился с «Комсомолкой», рассказав неизвестные до этого факты самой большой в России трагедии на море. (подробности)
Трейлер фильма Курск .Сюжет фильма основан на книге Роберта Мура Время умирать , в которой автор исследует причины двух взрывов на российской атомной подлодке Курск , произошедших 12 августа 2000 года. В результате трагедии 88 человек погибли сразу, еще 23 моряка ожидали своей участи, постепенно лишаясь кислорода.