Появился трейлер фильма-катастрофы "Курск"

СЕГОДНЯ 20:50 2018-09-06T20:58:35+03:00

Франко-бельгийская драма рассказывает о трагедии, произошедшей в августе 2000 года [видео]

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В сети был опубликован трейлер фильма-катастрофы, снятый датским режиссером Томасом Винтербергом "Курск". Фильм расскажет о печальных событиях августа 2000 года - трагедии на российской атомной подлодке.

Главные роли в фильме исполнили актеры Леа Сейду, Колин Ферт, Маттиас Схунартс. Фильм сняли по мотивам книги Роберта Мура «Время умирать». События картины разворачиваются в 2000 году.

Премьера фильма "Курск" состоится в рамках международного кинофестиваля в Торонто. Когда картина появится в кинотеатрах, в том числе российских,ипока неизвестно.

СПРАВКА «КП»

АПЛ «Курск», одна из новейших лодок Северного флота, затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений. Всего на борту в момент катастрофы находились 118 человек. Все погибли.

По официальной версии, на лодке взорвалась учебная торпеда. По альтернативным предположениям, «Курск» напоролся на мину времен Второй мировой, столкнулся с американской подлодкой или даже был ею торпедирован.

ПАМЯТЬ

АПЛ "Курск": о чем говорили родные погибших моряков в августе 2000 года

12 августа 2000 года не вышла на связь во время проведения учений атомная подводная лодка Северного флота «Курск». Первое сообщение об этом прозвучало в 11 часов утра 14 августа.

А через десять дней в поселке Видяево прощались с моряками. Очевидцем этих печальных проводов была мурманская журналистка Наталья Чеснокова, тогда работавшая на областном радио. Ее воспоминания мы и предлагаем вашему вниманию (подробности)

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18 лет назад в Баренцевом море затонула подлодка «Курск». Весь экипаж - 118 человек – погиб. В первые дни флот не давал почти никакой официальной информации о судьбе судна. Родственники моряков начали съезжаться в Петербург – в местный клуб подводников. Глава организации, капитан 1 ранга, Игорь Курдин стал связующей нитью между близкими экипажа и командованием. Все эти 18 лет офицер вел собственное расследование произошедшей трагедии. Своими наработками моряк поделился с «Комсомолкой», рассказав неизвестные до этого факты самой большой в России трагедии на море. (подробности)