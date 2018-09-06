Небензя: публикация Лондоном доклада по Скрипалям связана с готовящейся провокацией в Идлибе

СЕГОДНЯ 22:15 2018-09-06T22:17:01+03:00

Об этом постпред РФ при ООН заявил, выступая на заседании СБ ООН по инциденту в Солсбери

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя связал публикацию Великобританией доклада по так называемому "делу Скрипалей" с разрабатываемой провокацией с использованием химоружия в Сирии.

"Выступление (британского премьера) Терезы Мэй 5 сентября состоялось в преддверии, так сказать, нового политического сезона и вокруг активно обсуждающейся ситуации в Идлибе", - сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН по "делу Скрипалей" в четверг, 6 сентября.

Кроме того, выводы британской стороны он посчитал "русофобскими фантазиями", которая нужна для развития "антироссийской истерии" и привлечения к этому других государств.

А также постпред РФ при ООН отметил, что это Москва призывала Лондон к взаимодействию по расследованию, а не наоборот.

"Мы призывали Лондон к сотрудничеству, а не Лондон нас. Лондон скорее отказывался от какого-либо сотрудничества", - отметил Небензня.

Он также обратил внимание на множество нестыковок в заявлениях по инциденту в Солсбери.

Напомним, накануне британские прокуроры сообщили имена двух россиян, которых подозревают в причастности к отравлению работавшего на британскую разведку Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Это Александр Петров и Руслан Боширов.