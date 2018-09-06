Офицер ГРУ о «Деле Скрипалей»: Ищите криминальный след. Мы так не работаем

СЕГОДНЯ 21:09 2018-09-06T21:31:01+03:00

Никакого мотива для ликвидации Скрипалей у ГРУ не было и не могло быть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ветеран военной разведки ответил военному обозревателю «КП» Виктору Баранцу на вопросы о том, могли ли российские спецслужбы стоять за атакой на британского шпиона

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«Комсомолка» попросила прокомментировать все нестыковки и странности в «деле Скрипалей» ветерана военной разведки, бывшего офицера Главного разведывательного управления полковника в отставке Ивана ТАРАСОВА.

- Какой должен быть мотив, чтобы ликвидировать Сергея Скрипаля? Ведь он уже отсидел в тюрьме и был помилован президентом, затем его обменяли на разведчиков.

- Никакого мотива для ликвидации Скрипаля у ГРУ не было и не могло быть. Все, что нужно, наши правоохранительные органы выкачали из него во время ареста и заключения. Скрипаль весьма добросовестно слил всю необходимую нашим спецслужбам информацию о своем сотрудничестве с зарубежной разведкой и превратился в пустышку... К тому же после его ареста были предприняты такие меры, которые максимально обезопасили нашу работу от последствий предательства. Ну а теперь самое главное! Еще во времена Ельцина был жесточайший приказ не трогать бежавших за границу предателей. Этот приказ действует до сих пор.

По данным полицейских, Петров и Боширов прибыли в Лондон 2 марта прямым рейсом из МосквыФото: REUTERS

- Допустим, это было сделано агентами ГРУ. Но зачем тогда нужно было напрямую лететь в Лондон, попадать на все видеокамеры (хотя можно было бы, к примеру, долететь до Франции из какой-то третьей страны под другими именами, а из Франции поехать в Лондон на поезде)?

- Я не хочу даже слышать слово «допустим»! Потому что это априори недопустимо! ГРУ не колхоз «40 лет без урожая», а очень серьезная фирма! Ради чего надо было отправлять двух агентов в Лондон? Ради устранения уже не играющего никакой роли предателя? К тому же сколько лет прошло! Это неуклюжая примитивная версия английских спецслужб, где, видимо, даже не держали в руках хотя бы пошленького романа Агаты Кристи! Ради чего нашему ГРУ надо было рисковать жизнями сразу аж двух офицеров? Это же безумство! Ради того чтобы заткнуть рот этому пустому и старому чемодану? Он уже никакой, абсолютно никакой опасности для России не представлял. А если бы представлял, то его бы тихо, без шума и пыли привезли в мешке из-под почты... Прямо на горшке. И никто не знал бы, куда он делся из Англии. Ну а те люди, которых нам показывают, никакого отношения к ГРУ не имеют. Агенты ГРУ по Лондонам и Парижам за ручку не ходят и физиономию под камеры слежения не подставляют. Им только спортивных шапочек с буквами «ЦСКА» не хватает! Это какие-то левые ребята. Я не исключаю, что какой-то криминальный бизнесмен послал их в Англию выколачивать деньги или долги из Скрипаля и его дочки, а она и побежала к папаньке под мышку. Вы покопайте-покопайте, Скрипаль какой-то бизнес с российскими пацанами мутил. Там, возможно, и за нитку ухватитесь. Я не исключаю, что эти люди принадлежат к охране какого-нибудь беглого российского олигарха, засевшего в Лондоне. Наследили и смылись.

- Зачем потом понадобилось просто выкидывать флакон с ядом, его же можно было бы как-то спрятать?

- Затем, повторюсь, что это были дилетанты, профаны, нагадившие после себя. Там вместе с флаконом визиток ГРУ не нашли еще?

- Почему поехали из Лондона в Солсбери на поезде, а не взяли в аренду авто - машину же можно было оформить по левым документам?

- Это еще раз говорит о том, что в деле были не профессиональные разведчики! У них в голове явно не было того, о чем вы говорите!

Предполагаемые Александр Петров и Руслан Боширов выходят из зоны прилета международных рейсов аэропорта «Гэтвик». Снимки вызывают вопросы: например, совпадает время съемки. «Офицеры ГРУ» везде ходят в ногу?Фото: REUTERS

- Зачем селились в гостинице в Лондоне в одном номере, хотя можно было бы снять что-то в пригороде в дешевом мотеле под другими именами?

- Видимо, им было так ближе к тому человеку, который их патронировал. Разведчики ГРУ в гостиницах Лондона не селятся! Один номер? Может, приказ такой был, чтобы глаз друг с друга не спускали... Ну примитивщина же! Так поступают бандиты, но не разведчики.

- Зачем использовать для покушения химоружие, да еще указывающее на Россию?

- Тот, кто посылал их на задание, думаю, хорошо продумал, на кого перекинуть стрелки. Ну чтобы послать английских сыщиков по ложному следу, а заодно, возможно, и России за какие-то обиды отомстить. В Лондоне ведь много российского ворья засело. И если есть гора денег в лондонском банке, флакон отравы раздобыть не проблема... Кстати, выбросили его явно потому, что сами боялись, что могут отравиться, как Скрипали... Ну лохи же!

Английские сыщики приходят к выводу о том, что именно Петров и Боширов «измазали» входную дверь дома бывшего шпиона тем самым отравляющим веществомФото: REUTERS

ЛИКБЕЗ «КП»

В России существуют две разведывательные структуры, добывающие информацию за рубежом, - Служба внешней разведки (СВР) и Главное управление (ГУ) Генштаба Вооруженных сил России. Это наследники советских предшественников - Первого главного управления КГБ СССР и Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ, как эту службу до сих пор продолжают именовать на Западе, да иногда и у нас).

В чем различие? СВР работает в политической, экономической, научно-технической и других сферах, а также ведет противоборство за пределами нашей страны с иностранными спецслужбами, пытающимися завербовать российских граждан. ГУ - это сугубо военная разведка, нацеленная на упреждение внезапного удара по России, а заодно на поиск слабых мест в обороне вероятных противников.

Кстати, то же самое есть и в США: ЦРУ и РУМО (разведуправление министерства обороны). Правда, у американцев за рубежом имеют право действовать еще примерно полтора десятка спецслужб.

Но на Западе давно появился мем «спецназ ГРУ». Мол, это террористические группы, которые могут хоть атомную электростанцию взорвать, хоть убить какого-то «мешающего Кремлю» человека. Однако никаких мало-мальски правдоподобных свидетельств такой диверсионной деятельности до сих пор никто не предъявил. Теперь британское правительство пытается проделать это на «деле Скрипалей». Получается неважно...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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ВОПРОСЫ К ФОТО

После публикации фотографий двоих подозреваемых в покушении на семью британского шпиона Скрипаля Лондон уже дошел до того, что обвинил в преступлении лично Владимира Путина.

- Прямо или косвенно, но Президент России несет большую ответственность, - объявил вчера в эфире телеканала Sky News министр по вопросам безопасности Британии Бен Уоллес. (подробности)

КСТАТИ

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Как я проиграла мужу из-за Скрипалей

Дарья АСЛАМОВА

Со Скрипалями все веселее и веселее. Значитца так, как говорил Жеглов. Из множества версий - от отравленной гречки до вентиляции в салоне машины - англичане выбрали ручку двери, которую якобы бравые грушники обрызгали нервно-паралитическим веществом МГНОВЕННОГО действия. Итак: Скрипали выходят из дома, оба хватаются за ручку. Но ничего страшного не происходит. Садятся в машину и едут на парковку в центр города Солсбери. Поскольку я была в Солсбери, их маршрут изучила, как свои пять пальцев. (подробности)

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