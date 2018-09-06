Великобритания пригрозила России новыми санкциями в связи с инцидентом в Солсбери
На заседании Совета Безопасности ООН по так называемому «делу Срипалей» постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что Лондон может ввести новые санкции в отношении Москвы после публикации доклада по этому вопросу.
"Мы будем обсуждать с нашими партнерами, какие шаги предпринять лучше всего", — сказала Пирс в четверг, 6 сентября.
Она напомнила, что Великобритания и еще 28 государств выслали российских дипломатов после истории в Солсбери.
Ранее, как сообщал сайт kp.ru, Франция, Германия, США и Канада сделали совместное заявление, в котором поддержали выводы британской стороны по «делу Срипалей».
Как сообщила пресс-служба немецкого кабмина, эти страны согласны с Лондоном в том, что подозреваемые являются сотрудниками российских спецслужб.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя ответил, что российская сторона не услышала ничего убедительного, проливающего свет на инцидент со Скрипалями.
Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери были отравлены работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия обвинила Россию в причастности к инциденту, не предоставив доказательств. Россия отвергает обвинения и требует совместного расследования инцидента.
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