2018-09-06T22:28:42+03:00
В мире

Великобритания пригрозила России новыми санкциями в связи с инцидентом в Солсбери

Об этом заявила постпред страны при ООН Карен Пирс
Екатерина БОЛГОВА
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Постпред Великобритании при ООН Карен ПирсПостпред Великобритании при ООН Карен ПирсФото: REUTERS
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На заседании Совета Безопасности ООН по так называемому «делу Срипалей» постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что Лондон может ввести новые санкции в отношении Москвы после публикации доклада по этому вопросу.

"Мы будем обсуждать с нашими партнерами, какие шаги предпринять лучше всего", — сказала Пирс в четверг, 6 сентября.

Она напомнила, что Великобритания и еще 28 государств выслали российских дипломатов после истории в Солсбери.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, Франция, Германия, США и Канада сделали совместное заявление, в котором поддержали выводы британской стороны по «делу Срипалей».

Как сообщила пресс-служба немецкого кабмина, эти страны согласны с Лондоном в том, что подозреваемые являются сотрудниками российских спецслужб.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ответил, что российская сторона не услышала ничего убедительного, проливающего свет на инцидент со Скрипалями.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери были отравлены работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия обвинила Россию в причастности к инциденту, не предоставив доказательств. Россия отвергает обвинения и требует совместного расследования инцидента.

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