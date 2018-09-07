Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Болгарии

СЕГОДНЯ 00:42 2018-09-07T00:42:56+03:00

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В России временно запрещен ввоз свинины из Болгарии. Россельхознадзор ввел с 6 сентября ограничения в связи с распространением в этой стране вируса африканской чумы свиней (АЧС).

По данным ведомства, вирус был обнаружен 31 августа 2018 года у павших животных в селе Тутраканци в районе Варны. В регионе проводятся меры по ликвидации очага и предотвращению распространения заболевания.

«В настоящий момент Болгарскими ветеринарными службами проводится эпизоотическое расследование с целью установления источника инфекции», - говорится на сайте Роскомнадзора.

Введенный ведомством запрет распространяется на поставки в РФ из восточноевропейской страны живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину, эмбрионов свиней и спермы хряков.

При этом разрешен импорт из Болгарии продукции, прошедшей обработку, которая гарантирует разрушение вируса АЧС. Речь идет как о готовой продукции, так и о сырье.

Болгария является восьмой страной в Европейском союзе, в которую проник вирус АЧС. По данным Россельхознадзора, вирус также зафиксирован в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Венгрии, Румынии и Чехии.