Супруга выставила Бориса Джонсона после очередной его измены

СЕГОДНЯ 02:50 2018-09-07T02:50:10+03:00

Старшая дочь экс-глав МИД заявила, что ее мать никогда не вернется к отцу

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Бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-мэр Лондона Борис Джонсон не живет под одной крышей со своей женой Мариной Уилер. Супруга выставила политика после очередной его измены.

Как пишет The Sun, 25-летний брак пары в конце концов рухнул из-за постоянных интрижек Бориса на стороне. До этого Марина дважды выгоняла мужа из дома: в 2004, когда тот крутил роман с журналисткой Петронеллой Уайатт, и в 2010 – за связь с искусствоведом Хелен Макинтайр.

Однако оба раза Уилер позволяла Джонсону вернуться в семью, где они воспитывали четверых детей. Но в этот раз, по данным издания, старшая дочь политика Лара заявила своим друзьям, что мама больше не вернет ее отца назад никогда. Кроме того, 23-летняя девушка осудила отца, назвав его «эгоистичным ублюдком».

Марина, на которой Борис женат с 1994 года, является старшим юристом в области прав человека. Развод означает, что Джонсон потерял в ней одно из своих ближайших политических доверенных лиц и советников. С этим скандалом мечты политика занять руководящие позиции в Консервативной партии, могут рассыпаться в прах.