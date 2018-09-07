2018-09-07T12:25:07+03:00
Происшествия

Число жертв землетрясения в Японии возросло до 16

Еще 26 человек считаются пропавшим без вести
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Разрушенный землетрясением дом в АцумеРазрушенный землетрясением дом в АцумеФото: REUTERS
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Жертвами мощного землетрясения на северном японском острове Хоккайдо стали 16 человек. Кроме того на сегодняшний день еще 26 местных жителей числятся пропавшими без вести.

Отметим, что подземные толчки провоцировали на острове сход оползней в горах, где расположено множество жилых домов. В настоящее время известно уже по меньшей мере трех сотнях пострадавших. Спасатели при поддержке бойцов Сил самообороны разбирают завалы, пишет сайт телеканала «Звезда».

Напомним, землетрясение магнитудой 6,7 баллов по шкале Рихтера произошло в Японии накануне в четверг, 6 сентября. В результате разгула стихии остров оказался почти полностью обесточен. Сейчас без света на Хоккайдо остаются почти три миллиона домохозяйств. Предполагается, что полное восстановление электроснабжения займет у местных специалистов около недели.

Добавим, что после землетрясения на острове закрыли новый аэропорт Титосэ. Воздушная гавань отменила все рейсы на пятницу, 7 августа, передает телеканал «360».

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